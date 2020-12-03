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03.12.2020  16:21   

Слито в интернет видео момента ДТП на Шевченко (Telegram)

Торпедирование на перекрестке.


//t.me

На Телеграмм-канале Автомобильный Харьков появилось видео столкновения автомоилей на перекретек.

ДТП произошло на улице Шевченко   

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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