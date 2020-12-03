03.12.2020 14:31

ФОТО: Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на Гольдберговской (МВД)

Полиция устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Основянском районе Харькова



ГУНП

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области, 26 ноября около 6:30 водитель автомобиля «BMW 525», двигаясь в направлении переулка Цигаревского со стороны переулка Струницкого, в районе дома № 77 по улице Гольдберговський допустил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм 54-летняя женщина погибла на месте.

Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться к старшему следователю отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Дорошенко Денису Витальевичу по телефонам: (057) 705-96-91, 705-96-63.