ФОТО: Чугуевским наркобарыгам за психотропы светит до 10 лет за решеткой (Прокуратура)

В ходе обысков у них изъято слип-пакеты с психотропным веществом, 12 литров опия экстракционного материалы для фасовки, электронные весы, мобильные телефоны, а также пистолет и патроны.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажность:
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