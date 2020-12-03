Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Чугуевским наркобарыгам за психотропы светит до 10 лет за решеткой (Прокуратура)
03.12.2020  13:45   

ФОТО: Чугуевским наркобарыгам за психотропы светит до 10 лет за решеткой (Прокуратура)

В ходе обысков у них изъято слип-пакеты с психотропным веществом, 12 литров опия экстракционного материалы для фасовки, электронные весы, мобильные телефоны, а также пистолет и патроны.


Прокуратура
Как сообщается, семейная пара из Чугуева организовало онлайн-магазин для сбыта психотропных на территории Харьковской области. Ранее судимый гражданин покупал психотропные вещества оптовыми партиями. В дальнейшем вместе со своей женой он фасовал психотропы в свертки и сбывал мелкими частями. Женщина общалась с покупателями - принимала заказы, отправляла координаты с местонахождением свертков.
 
К развитию своего наркобизнеса они привлекли еще три человека, которые непосредственно раскладывали «закладки».
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также наложения ареста на транспортное средство, которое использовали подозреваемые в преступной деятельности.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
 
 
 
Тэги:  наркотики, прокуратура, психотропы, чугуве
 
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