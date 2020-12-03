Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом автомобиль врезался в дерево – пострадали трое детей (ГУ НП)
03.12.2020  13:34   

ФОТО: Под Харьковом автомобиль врезался в дерево – пострадали трое детей (ГУ НП)

Авария произошла 2 декабря около 22:40.


// hk.npu.gov.ua

34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля «Toyota Prado» и двигалась по улице Мира в селе Слобожанское Харьковского района.

По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила наезд на дерево.

В результате аварии в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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