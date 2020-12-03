ФОТО: Под Харьковом автомобиль врезался в дерево – пострадали трое детей (ГУ НП)

Авария произошла 2 декабря около 22:40.
34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля «Toyota Prado» и двигалась по улице Мира в селе Слобожанское Харьковского района.
По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила наезд на дерево.
В результате аварии в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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