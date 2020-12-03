Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Набросилась с кулаками на водителя, за то что не остановил маршрутку (Соцсети)
03.12.2020  12:46   

ВИДЕО: Набросилась с кулаками на водителя, за то что не остановил маршрутку (Соцсети)

Видео конфликта, который произошел 3 декабря, опубликовали пользователи соцсетей.


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"Ещё одна причина дтп с маршрутками. Мадам напала на водителя 225 маршрутки, хотела выйти в неположенном месте.(смотреть со звуком)"
 
Сообщается что в маршрутке 225 женщина попросила выйти в месте неположенном для высадки пассажиров.
 
Получив отказ, она набросилась на водителя, который в это время управлял транспортным средством. Чем все закончилось - неизвестно.
Тэги:  маршрутка, конфликт, драка, харьков
 
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