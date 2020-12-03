Вышел из тюрьмы, напился, убил женщину – жителя Луганской области задержали за убийство пенсионерки (ГУ НП)

Женщину с травмой головы в коридоре собственного домовладения обнаружила соседка.
Убийство произошло 2 декабря в селе Кринички Харьковского района.
Два часа понадобилось полицейским для установления личности преступника и его задержания.
Им оказался 56-летний житель Луганской области, который освободился из мест лишения свободы 1 декабря текущего года. Злоумышленник признался в содеянном.
В ходе досудебного расследования следователи установили, что 2 декабря около 11:00 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 68-летней женщине, которая торговала сигаретами на дому.
Когда потерпевшая к нему вышла, он ее толкнул, нанес несколько ударов по голове металлической кочергой, которая лежала рядом. Вследствие полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленник обыскал жилье пенсионерки и забрал деньги и табачные изделия.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Смело переходите от слов и планов к делу, при этом не забывайте прислушиваться к своей интуиции – сегодня она у вас на высоте и способна дать немало ценных советов.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, гололед. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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