Главная Новости Криминал и происшествия Вышел из тюрьмы, напился, убил женщину – жителя Луганской области задержали за убийство пенсионерки (ГУ НП)
03.12.2020  12:08   

Вышел из тюрьмы, напился, убил женщину – жителя Луганской области задержали за убийство пенсионерки (ГУ НП)

Женщину с травмой головы в коридоре собственного домовладения обнаружила соседка.


// hk.npu.gov.ua

Убийство произошло 2 декабря в селе Кринички Харьковского района.

Два часа понадобилось полицейским для установления личности преступника и его задержания.

Им оказался 56-летний житель Луганской области, который освободился из мест лишения свободы 1 декабря текущего года. Злоумышленник признался в содеянном.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что 2 декабря около 11:00 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 68-летней женщине, которая торговала сигаретами на дому.

Когда потерпевшая к нему вышла, он ее толкнул, нанес несколько ударов по голове металлической кочергой, которая лежала рядом. Вследствие полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленник обыскал жилье пенсионерки и забрал деньги и табачные изделия.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, ограбление, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 Криминал и происшествия Поссорился и в пьяном угаре зарезал отца (ГУНП) 27.11 Криминал и происшествия Сын забил кулаками до смерти 92-летнего отца (МВД) 19.11 Криминал и происшествия Нелюдь застрелил собаку: информация полиции
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 