03.12.2020 12:08

Вышел из тюрьмы, напился, убил женщину – жителя Луганской области задержали за убийство пенсионерки (ГУ НП)

Женщину с травмой головы в коридоре собственного домовладения обнаружила соседка.



// hk.npu.gov.ua

Убийство произошло 2 декабря в селе Кринички Харьковского района.



Два часа понадобилось полицейским для установления личности преступника и его задержания.

Им оказался 56-летний житель Луганской области, который освободился из мест лишения свободы 1 декабря текущего года. Злоумышленник признался в содеянном.



В ходе досудебного расследования следователи установили, что 2 декабря около 11:00 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к 68-летней женщине, которая торговала сигаретами на дому.

Когда потерпевшая к нему вышла, он ее толкнул, нанес несколько ударов по голове металлической кочергой, которая лежала рядом. Вследствие полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленник обыскал жилье пенсионерки и забрал деньги и табачные изделия.



Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.