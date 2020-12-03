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03.12.2020  11:15   

ФОТО: В Дергачах выгорел магазин (ГУ ГСНС)

3 декабря в Дергачах произошло возгорание в помещении одного из магазинов.


ГУ ГСЧС
Инцидент произошел в 05:48. На место инцидента выехали 3 пожарные бригады из Дергачей и Шевченковского района Харькова. 
 
Как сообщают в пресс-службе ГУ ГСЧС, горели конструкция крыши, перекрытия, стены, а также мебель и оборудование магазина. Общая площадь возгорания составила 300 кв.м.
 
В 07:32 пожар был полностью локализован. Причины случившегося, а также убытки, нанесенные огнем на данный момент устанавливаются.
 
 
Тэги:  пожар, магазин, дергачи, мчс
 
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