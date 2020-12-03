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03.12.2020  11:03   

Пострадавшего в ДТП пешехода госпитализировали с травмой ноги – Нацполиция

Утреннюю аварию на улице 12 Апреля прокомментировали в пресс-службе Нацполиции.


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Информация об аварии поступила в полицию 3 декабря около 08:00.

Установлено, что на улице 12-го Апреля 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 71-летнего мужчину.

С телесными повреждениями (травмой ноги) пострадавшего доставили в больницу.

Информация внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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