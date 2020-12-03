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03.12.2020  08:37   

ДТП на Салтовке: машина вылетела на пешеходный переход (Тelegram)

Вечером 2 декабря на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентиновской произошло очередное ДТП.


// Telegram

О происшествии сообщили местные паблики.

Участниками ДТП стали автомобили Мазда и Тойота.

Мазда совершала поворот и не пропустила едущую по главной Тойоту.

К счастью, пешеходов на зебре в момент столкновения не оказалось.

Официальная информация уточняется.



Тэги:  дтп, харьков
 
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