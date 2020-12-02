Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В Малой Даниловке задержали вооруженного мужчину с наручниками и отверткой (ГУНП)
02.12.2020  16:17   

ФОТО: В Малой Даниловке задержали вооруженного мужчину с наручниками и отверткой (ГУНП)

Предоставлять какие-либо объяснения задержанный отказался.


ГУНП
Как сообщили в пресс-службе Главка, в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время патрулирования в поселке Малая Даниловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции остановили подозрительного гражданина на перекрестке улиц Малоданиловский шлях и Гната Хоткевича.
 
В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли у 53-летнего жителя города Южный Одесской области пистолет «ПМ» с патроном, снаряженный магазин, 2 отвертки, чем, веревки, строительный молоток, металлические кусачки, газовый баллончик «Терен-4», балаклаву, липкая лента, наручники.
 
1 декабря следователи сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
 
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Тэги:  оружие, полиция, малая даниловка
 
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