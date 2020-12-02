02.12.2020 16:17

ФОТО: В Малой Даниловке задержали вооруженного мужчину с наручниками и отверткой (ГУНП)

Предоставлять какие-либо объяснения задержанный отказался.



ГУНП

Как сообщили в пресс-службе Главка, в ночь с 30 ноября на 1 декабря во время патрулирования в поселке Малая Даниловка сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отдела полиции остановили подозрительного гражданина на перекрестке улиц Малоданиловский шлях и Гната Хоткевича.

В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли у 53-летнего жителя города Южный Одесской области пистолет «ПМ» с патроном, снаряженный магазин, 2 отвертки, чем, веревки, строительный молоток, металлические кусачки, газовый баллончик «Терен-4», балаклаву, липкая лента, наручники.

1 декабря следователи сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.