Главная Новости Криминал и происшествия Мошенника 13 лет искал Интерпол: беглого афериста задержали в Харькове (ГУНП)
02.12.2020  14:41   

Мошенника 13 лет искал Интерпол: беглого афериста задержали в Харькове (ГУНП)

Харьковские правоохранители задержали гражданина Хорватии, которого разыскивал Интерпол.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчина находился в розыске органами Республики Чехия по подозрению в совершении мошеннических действий, в частности, подделке банкнот.
 
Определение суда выдано судом города Брно в августе 2007 года, европейский ордер на арест - в октябре того же года Чешской Республикой.
 
Известно, что мужчина осужден к 10 годам лишения свободы за подделку денег.
 
Установили местонахождение и задержали 54-летнего гражданина Хорватии 1 декабря 2020 года оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области с участием полицейских Шевченковского отдела полиции.
 
Полиция проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции гражданина Республики Чехия.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенник, розыск, харьков, интерол, аферист, пойман преступник
 
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