02.12.2020 14:41

Мошенника 13 лет искал Интерпол: беглого афериста задержали в Харькове (ГУНП)

Харьковские правоохранители задержали гражданина Хорватии, которого разыскивал Интерпол.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, мужчина находился в розыске органами Республики Чехия по подозрению в совершении мошеннических действий, в частности, подделке банкнот.

Определение суда выдано судом города Брно в августе 2007 года, европейский ордер на арест - в октябре того же года Чешской Республикой.

Известно, что мужчина осужден к 10 годам лишения свободы за подделку денег.

Установили местонахождение и задержали 54-летнего гражданина Хорватии 1 декабря 2020 года оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Управления СБУ в Харьковской области с участием полицейских Шевченковского отдела полиции.

Полиция проверяет возможную причастность задержанного к совершению преступлений на территории Украины. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции гражданина Республики Чехия.