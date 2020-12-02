02.12.2020 14:18

ФОТО: При пожаре на Московском проспекте хозяин квартиры получил ожоги тела (ГСЧС)

2 декабря в 09:27 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом двухэтажном доме на пр. Московском, 26 в Харькове.



ГУ ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украина в Харьковской области, к месту происшествия немедленно выехали 3 подразделения ГСЧС. На момент их прибытия возгорание уже было ликвидировано хозяином квартиры, в которой оно возникло.

Во время тушения огня мужчина получил ожоги лица и предплечья и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова. В жилом помещении огнем поврежден электросчетчик, бытовая техника и домашние вещи на площади около 2 кв.м.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической сети.