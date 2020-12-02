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02.12.2020  13:38   

Поссорился и в пьяном угаре зарезал отца (ГУНП)

Злоумышленником оказался 30-летний житель Золочевского района.


Фото из открытых источников
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области
 
Сообщается, что 1 декабря около в 17:40 в Золочевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что в доме на ул. Б. Хмельницкого лежит тело мужчины.
 
На место вызова выехала следственно-оперативная группа, где в одной из комнат дома полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными гематомами и ножевыми ранениями. Погибшим оказался 58-летний местный житель.
 
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний сын погибшего. Мужчина рассказал, что после застолья между ним и отцом произошла ссора, в результате которой  нанес ему несколько ножевых ударов.
 
По данному факту следственным Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Тэги:  убийство, полиция, харьков, прокуратура, подозрение
 
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