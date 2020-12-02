02.12.2020 13:38

Поссорился и в пьяном угаре зарезал отца (ГУНП)

Злоумышленником оказался 30-летний житель Золочевского района.



Фото из открытых источников

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области

Сообщается, что 1 декабря около в 17:40 в Золочевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что в доме на ул. Б. Хмельницкого лежит тело мужчины.

На место вызова выехала следственно-оперативная группа, где в одной из комнат дома полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными гематомами и ножевыми ранениями. Погибшим оказался 58-летний местный житель.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 30-летний сын погибшего. Мужчина рассказал, что после застолья между ним и отцом произошла ссора, в результате которой нанес ему несколько ножевых ударов.

По данному факту следственным Золочевского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.