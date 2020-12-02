02.12.2020 13:18

Хулигану, разбившему двери ХОГА, грозит до пяти лет (Прокуратура)

По согласованию с Харьковской местной прокуратурой № 2 в суд направлено обвинительное заключение в отношении 19-летнего мужчины по факту хулиганства (ч. 1 ст. 296 УК Украины).



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Досудебным расследованием установлено, что 21 ноября указанный мужчина бросал металлический предмет в двери здания облгосадминистрации. На замечание хулиган не реагировал и продолжал свои действия, в результате чего двери здания повреждены. Остановить хулигана удалось работникам ХОГА.

Пострадавшим в указанном уголовном производстве признано Областное коммунальное производственно-эксплуатационное предприятие «Госпром». Согласно проведенной судебно-товароведческой экспертизы, причинен материальный ущерб в размере более 2,5 тыс. грн.

Обвиняемый в полном объеме признал гражданский иск, заявленный предприятием.



Досудебное расследование осуществлял следственный отдел Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.