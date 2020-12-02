02.12.2020 12:52

Смерть под холодильником: полиция подозревает кражу (ГУ НП)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на рынке Героев Труда в Киевском районе Харькова.



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1 декабря около 10:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Вероятно, погибший хотел совершить кражу холодильника.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Личность погибшего и все обстоятельства происшествия устанавливаются.