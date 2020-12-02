Смерть под холодильником: полиция подозревает кражу (ГУ НП)

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины на рынке Героев Труда в Киевском районе Харькова.
1 декабря около 10:50 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на террасе возле одного из неработающих кафе по улице Героев Труда обнаружено тело мужчины под холодильником.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Вероятно, погибший хотел совершить кражу холодильника.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Личность погибшего и все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
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