02.12.2020 12:17

ФОТО, ВИДЕО: Банду наркодилеров накрыли в Харькове (МВД)

Злоумышленники распространяли особо опасное психотропное вещество - PVP-соль. Среди дилеров оказался бывший сотрудник полиции. Сейчас совместно с полицией и прокуратурой Харьковской проведены обыски и задержали фигурантов группы.



МВД

Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции разоблачили группу лиц в причастности к сбыту наркотиков на территории городов Харьков и Изюм. Организовал незаконный бизнес 34-летний харьковчанин. В помощники взял лиц, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также - бывшего правоохранителя.

Объявления для клиентов дилеры размещали на одном из телеграмм-каналов, распространяли синтетическую психотропное вещество - PVP-соль - путем закладок, оплату получали наличными при встрече или на банковскую карточку.

После контрольных закупок были проведены почти два десятка санкционированных обысков у фигурантов разоблаченной группы. Обнаружено и изъято марихуану, опий ацетилированный, PVP-соли, 1,5 килограмма маковой соломы, ампулы с димедролом, метадон, пакеты с семенами конопли. Также изъято оружие, спецсредства, банковские карты и наличные, автомобили.

Готовится вручения подозрения организатору и двум его сообщникам: 33-летнему мужчине и 41-летней женщине. В порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины они задержаны. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения.

За совершенные преступления злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия.