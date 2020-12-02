02.12.2020 12:07

В офисно-складском здании ночью горела оргтехника (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в административно-хозяйственном здании Немишлянскогог района



//kh.dsns.gov.ua

2 декабря в 5:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на втором этаже 5-этажного административно-хозяйственного здания по переулку Унецкого, 1А.



К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 2 специальные пожарные авто.

На момент прибытия пожарных в подсобном помещении одного из офисов горела оргтехника и электрохозяйство на площади 1 кв.м. Людей в помещении в то время не было.



В 6:24 состоялась локализация огня, в 6:50 - полная ликвидация.



Причина возникновения пожара устанавливается.