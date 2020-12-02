В офисно-складском здании ночью горела оргтехника (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в административно-хозяйственном здании Немишлянскогог района
2 декабря в 5:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на втором этаже 5-этажного административно-хозяйственного здания по переулку Унецкого, 1А.
К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 2 специальные пожарные авто.
На момент прибытия пожарных в подсобном помещении одного из офисов горела оргтехника и электрохозяйство на площади 1 кв.м. Людей в помещении в то время не было.
В 6:24 состоялась локализация огня, в 6:50 - полная ликвидация.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
влажность:
давление:
ветер: