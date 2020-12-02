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02.12.2020  12:07   

В офисно-складском здании ночью горела оргтехника (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в административно-хозяйственном здании Немишлянскогог района


//kh.dsns.gov.ua

2 декабря в 5:47 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел на втором этаже 5-этажного административно-хозяйственного здания по переулку Унецкого, 1А.

К месту происшествия прибыло 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах и 2 специальные пожарные авто.

На момент прибытия пожарных в подсобном помещении одного из офисов горела оргтехника и электрохозяйство на площади 1 кв.м. Людей в помещении в то время не было.

В 6:24 состоялась локализация огня, в 6:50 - полная ликвидация.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пож
 
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