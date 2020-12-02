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02.12.2020  11:43   

ВИДЕО, ФОТО: Нелегально ввезенные морепродукты искали на складах Харькова (ГПСУ)

Схему перемещения через границу морепродуктов с нарушением законодательства разоблачены правоохранителями в Харькове и Днепре. Изъято более 500 тонн товара.


//dpsu.gov.ua

«Дельцы» ввозили в Украину из стран Восточной Азии морепродукты с занижением или уклонением от уплаты таможенных платежей. В дальнейшем, крупными партиями продукты распространялись на внутреннем рынке страны с нарушением налогового законодательства Украины.

Реализуя оперативные данные, в рамках уголовного производства, в течение 27-30 ноября этого года в городах Харьков и Днепр проведены санкционированные обыски в помещениях фигурантов дела, офисах и складских помещениях.

По их результатам, правоохранители обнаружили и изъяли товарно-хозяйственную документацию и значительные партии товарно-материальных ценностей иностранного производства общей массой более 500 тонн. Предварительная стоимость изъятого составляет около 62 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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