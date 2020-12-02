ВИДЕО, ФОТО: Нелегально ввезенные морепродукты искали на складах Харькова (ГПСУ)

Схему перемещения через границу морепродуктов с нарушением законодательства разоблачены правоохранителями в Харькове и Днепре. Изъято более 500 тонн товара.
«Дельцы» ввозили в Украину из стран Восточной Азии морепродукты с занижением или уклонением от уплаты таможенных платежей. В дальнейшем, крупными партиями продукты распространялись на внутреннем рынке страны с нарушением налогового законодательства Украины.
Реализуя оперативные данные, в рамках уголовного производства, в течение 27-30 ноября этого года в городах Харьков и Днепр проведены санкционированные обыски в помещениях фигурантов дела, офисах и складских помещениях.
По их результатам, правоохранители обнаружили и изъяли товарно-хозяйственную документацию и значительные партии товарно-материальных ценностей иностранного производства общей массой более 500 тонн. Предварительная стоимость изъятого составляет около 62 миллионов гривен.
Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
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