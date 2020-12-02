02.12.2020 11:15

ФОТО: Опасные находки времен Второй мировой войны обезвредили на Харьковщине (ГУ ГСЧС)

Пиротехники ГСЧС Харьковщины за сутки обезвредили 36 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны



ГУ ГСЧС

1 декабря пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Межрегионального центра гуманитарного и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили обнаруженные в Харьковской области боеприпасы времен Второй мировой войны. Разминирование проводились в Харькове, а также в Нововодолажском и Сахновщанском районах области. Всего было уничтожено 36 боеприпасов, из которых 7 минометных мин, остальные - артснаряды разного калибра.

Наибольшее количество боеприпасов была обнаружено в лесополосе возле поселка Сахновщина. От ближайших домов взрывоопасная находка находилась в 700 метрах. Прибывшие на место пиротехники провели обследование указанной территории и насчитали там 18 единиц боеприпасов: 11 артснарядов диаметром 76 мм, 1 - диаметром 105 мм, 5 - диаметром 45 мм и 2 минометные мины диаметром 50 мм.

Все обнаруженные взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.