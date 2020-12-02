ФОТО: Опасные находки времен Второй мировой войны обезвредили на Харьковщине (ГУ ГСЧС)

Пиротехники ГСЧС Харьковщины за сутки обезвредили 36 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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