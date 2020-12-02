02.12.2020 10:37

Браконьера с острогой задержали морозной ночью на реке под Харьковом (Рыбнадзор)

Своими действиями нарушитель нанес более чем 14 тысяч гривен убытков.



//khr.darg.gov.ua

Около часа ночи 1 декабря государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержал на реке Орчик вблизи с. Руновщина Зачепиловского района мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием, именно острогой с лодки.

Его улов общим весом 3,8 кг состоял из краснокнижного карася золотого и четырех десятков мелкой щуки.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 14 270 грн.



На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины (ст. 90 КоАП).

Запрещенное орудие лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.