Главная Новости Криминал и происшествия Браконьера с острогой задержали морозной ночью на реке под Харьковом (Рыбнадзор)
02.12.2020  10:37   

Браконьера с острогой задержали морозной ночью на реке под Харьковом (Рыбнадзор)

Своими действиями нарушитель нанес более чем 14 тысяч гривен убытков.


//khr.darg.gov.ua

Около часа ночи 1 декабря государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержал на реке Орчик вблизи с. Руновщина Зачепиловского района мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием, именно острогой с лодки.

Его улов общим весом 3,8 кг состоял из краснокнижного карася золотого и четырех десятков мелкой щуки.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 14 270 грн.

На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины (ст. 90 КоАП).

Запрещенное орудие лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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