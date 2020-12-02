Браконьера с острогой задержали морозной ночью на реке под Харьковом (Рыбнадзор)

Своими действиями нарушитель нанес более чем 14 тысяч гривен убытков.
Около часа ночи 1 декабря государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля задержал на реке Орчик вблизи с. Руновщина Зачепиловского района мужчину, который ловил рыбу запрещенным орудием, именно острогой с лодки.
Его улов общим весом 3,8 кг состоял из краснокнижного карася золотого и четырех десятков мелкой щуки.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 14 270 грн.
На нарушителя составили админпротоколы в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП) и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины (ст. 90 КоАП).
Запрещенное орудие лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Единственное «но»: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем умеренный снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега, слабая метель. На дорогах местами гололедица.
В начале декабря художники-аниматоры, в чьих профессиях есть приставка -D, отмечают профессиональные праздники.
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