02.12.2020 09:01

ФОТО: В Харькове столкнулись Chevrole и ВАЗ (ГУ НП)

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель «ВАЗ».



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Столкновение произошло 1 декабря около 15:20 на проспекте Льва Ландау.



Участниками ДТП стали автомобили Chevrolet под управлением 34-летнего водителя и ВАЗ под управлением 32-летнего водителя.

Травмы получил водитель «ВАЗа». Он доставлен в больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции.

Решается вопрос о о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.