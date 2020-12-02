ФОТО: В Харькове столкнулись Chevrole и ВАЗ (ГУ НП)

В результате ДТП пострадал 32-летний водитель «ВАЗ».
Столкновение произошло 1 декабря около 15:20 на проспекте Льва Ландау.
Участниками ДТП стали автомобили Chevrolet под управлением 34-летнего водителя и ВАЗ под управлением 32-летнего водителя.
Травмы получил водитель «ВАЗа». Он доставлен в больницу.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый учет Слободского отдела полиции.
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