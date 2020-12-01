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01.12.2020  19:07   

ДТП: смертельная авария на Ландау (Соцсети)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как соообщают пользоватеи соцсетей, на пропекте Ландау - ДТП.

По предварительной информации - есть погибшие.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков
 
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