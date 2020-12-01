Главная Новости Криминал и происшествия Прятался в кустах: на Большой Даниловке поймали вооруженного воришку (Соцсети)
01.12.2020  17:41   

Прятался в кустах: на Большой Даниловке поймали вооруженного воришку (Соцсети)

Об инциденте сообщают очевидцы.


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Как информирует Телеграмм-канал ХХ, на улице Винниченко задержали вора-домушника.
 
Среди найденного при обыске были найдены наручники, пистолет, нож, плоскогубцы и др.
 
 
Вора случайно засекли патрульные полицейские когда проезжали мимо.
 
Он прятался в кустах, но его заметили.
 
Догнали, повязали.
Тэги:  воровство, обчищал квартиры, харьков, пойман вор
 
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