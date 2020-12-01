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01.12.2020  17:19   

ДТП: легковушки не поделили перекресток (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграм-канал Автомобильный Харьков, на ХТЗ - авария.

Перекресток улицы Библика и Индустриального проспекта не поделили два Daewoo Lanos.

Подробностей аварии пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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