ВИДЕО: В сеть слили момента ДТП Mitsubishi Lancer с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута (Telegram)

Видео обнародовали на одном из Телеграм-каналов.
На видео видно как автомобиль Volkswagen совершает обгон и цепляя Mitsubishi Lancer его выбрасывает на встречную полосу движения. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута.
Напомним, что информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдел полиции 1 декабря около 08:00.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель Volkswagen во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer. Потом Volkswagen в лобовую столкнулся с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута. В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель Volkswagen и 54-летний водитель Opel.
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