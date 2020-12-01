Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: В метро пассажиры засняли несуществующий пожар (Харьковский метрополитен)
01.12.2020  13:37   

ФОТО: В метро пассажиры засняли несуществующий пожар (Харьковский метрополитен)

Сегодня днем на станции метро «Тракторный завод» ощущался сильных запах дыма.


// Telegram

«Пожар в метро Харькова. Станция Тракторный завод, села, вагон загорелся и все выбежали. Я сняла только дым. Вагон в огне и в дыму поехал в туннель, все вышли, ждём другого, не понятно чего он воспламенился», – написала в телеграм-канал  Веха одна из очевидцев, приложив фото со слаборазличимой дымкой.

Как сообщили в метрополитене, никакого пожара не было, дым на станцию попал извне.

«С улицы через вентиляцию затянуло, скорее всего в районе вентшахты что-то на улице сжигают. Вентиляцию уже переключили», – рассказал пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

Тэги:  метро, дым, харьков
 
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