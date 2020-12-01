ФОТО: В метро пассажиры засняли несуществующий пожар (Харьковский метрополитен)

Сегодня днем на станции метро «Тракторный завод» ощущался сильных запах дыма.
«Пожар в метро Харькова. Станция Тракторный завод, села, вагон загорелся и все выбежали. Я сняла только дым. Вагон в огне и в дыму поехал в туннель, все вышли, ждём другого, не понятно чего он воспламенился», – написала в телеграм-канал Веха одна из очевидцев, приложив фото со слаборазличимой дымкой.
Как сообщили в метрополитене, никакого пожара не было, дым на станцию попал извне.
«С улицы через вентиляцию затянуло, скорее всего в районе вентшахты что-то на улице сжигают. Вентиляцию уже переключили», – рассказал пресс-секретарь КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
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