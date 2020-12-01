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01.12.2020  13:20   

ФОТО: На Основе на производстве горел пенопласт (ГУ ГСЧС)

В результате пожара никто не пострадал.


ГУ ГСЧС
1 декабря в 08:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Сохора, 1, Основянского района города Харькова.
 
К месту прибыло на автоцистернах 6 отделений ГСЧС.
 
По приезду к месту вызова, выяснилось что горел пенопласт в производственном помещении. Площадь пожара составляла 70 кв.м.
 
Благодаря оперативным действиям спасателей в 9:28 пожар удалось локализовать. Полностью потушили в 10:46.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, сохора, мчс, харьков
 
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