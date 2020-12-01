Таможенники заработали больше двух миллионов на попытках ввезти автомобили по поддельным документам (Слобожанская таможня)

69 протоколов о нарушении таможенных правил на сумму 3,2 млн грн, наложение судом санкций на общую сумму 2,2 млн грн - таковы результаты работы Слобожанской таможни Гостаможслужбы в направлении противодействия схеме ввоза гражданами автомобилей по поддельным документам.
В Слобожанской таможне поделились, как выявляются схем ввозу автомобилей по поддельным документам. Специалисты управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Слобожанской таможни на постоянной основе осуществляют мониторинг фактов перемещения через таможенную границу Украины в режиме временного ввоза транспортных средств иностранной регистрации с признаками рискованности.
В результате аналитически-поисковой работы направляются запросы к нотариусам и контролирующим органам Литвы, Латвии, Германии, Польши, Грузии и т.д. В ходе обработки полученных ответов и устанавливаются многочисленные факты, когда при осуществлении таможенного контроля в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины транспортных средств гражданами предоставляются поддельные документы или содержащие ложные сведения о наименовании, характеристиках, странах происхождения, стоимости, их маркировки и номерах транспортных средств.
Так, с начала года на основании полученных ответов уполномоченных органов иностранных государств сотрудниками управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Слобожанской таможни Гостаможслужбы составлено 69 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТК Украины на общую сумму более 3,2 млн гривен.
Санкция ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины предусматривает конфискацию предмета нарушения таможенных правил и штраф в размере 100% стоимости таких предметов.
По состоянию на 20 ноября по указанным делам о нарушении таможенных правил судом наложено санкций на сумму 2,2 млн гривен. Работа в указанном направлении продолжается.
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