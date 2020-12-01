Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На ХТЗ две иномарки превратились в металлолом (Патрульная полиция)
01.12.2020  11:37   

ФОТО: На ХТЗ две иномарки превратились в металлолом (Патрульная полиция)

Одного водителя госпитализировала скорая.


// Патрульная полиция

30 ноября около 22:30 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными, что произошло на перекрестке улицы Франтишека Крала и проспекта Архитектора Алешина.

Участниками столкновения стали автомобили Mercedes Benz и Daewoo Lanos.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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