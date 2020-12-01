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01.12.2020  11:39   

ФОТО: В Лозовском районе горело зернохранилище (ГУ ГСЧС)

30 ноября в 20:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с Полтавское, Лозовского района.


ГУ ГСЧС
К месту происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в складском здании с зерном горела крыша. Площадь пожара составила 50 кв.м.
 
В 21:04 пожар удалось локализовать, в 23:58 - ликвидировать полностью.
 
Причина возникновения пожара выясняется.
 
 
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  зернохранилище, пожар, лозовской район, мчс
 
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