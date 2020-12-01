01.12.2020 11:39

ФОТО: В Лозовском районе горело зернохранилище (ГУ ГСЧС)

30 ноября в 20:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с Полтавское, Лозовского района.



ГУ ГСЧС

К месту происшествия сразу выехали 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС на автоцистернах. По прибытию к месту происшествия было установлено, что в складском здании с зерном горела крыша. Площадь пожара составила 50 кв.м.

В 21:04 пожар удалось локализовать, в 23:58 - ликвидировать полностью.

Причина возникновения пожара выясняется.