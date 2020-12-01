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01.12.2020  10:51   

ДТП в Покотиловке: информация от полиции (ГУНП)

В результате ДТП пострадали водители двух транспортных средств. Они доставлены в медучреждения.


// hk.npu.gov.ua

Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдела полиции 1 декабря около 08:00.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель Volkswagen во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.

Потом Volkswagen в лобовую столкнулся с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута.

В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель Volkswagen и 54-летний водитель Opel.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.

В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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