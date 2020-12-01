ДТП в Покотиловке: информация от полиции (ГУНП)

В результате ДТП пострадали водители двух транспортных средств. Они доставлены в медучреждения.
Информация об аварии в поселке Покотиловка поступила в Харьковский отдела полиции 1 декабря около 08:00.
Предварительно установлено, что 44-летний водитель Volkswagen во время выполнения обгона, выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer.
Потом Volkswagen в лобовую столкнулся с автомобилями Opel Astra и ЗАЗ Славута.
В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести доставлены водитель Volkswagen и 54-летний водитель Opel.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции.
В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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