ВИДЕО, ФОТО: на Окружной возле Рогани – ДТП с фурой и тремя легковушками (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.
30 ноября около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Торхова, 13/3.
Участниками столкновения стали автомобили: Skoda Octavia, Mercedes Benz, Toyota Sequoia и Chevrolet Aveo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водитель автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 ПДД Украины.
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