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01.12.2020  09:41   

ВИДЕО, ФОТО: на Окружной возле Рогани – ДТП с фурой и тремя легковушками (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.


// Telegram

30 ноября около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных на ул. Торхова, 13/3.

Участниками столкновения стали автомобили: Skoda Octavia, Mercedes Benz, Toyota Sequoia и Chevrolet Aveo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водитель автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение п.16.11 ПДД Украины.

Тэги:  дтп, харьков
 
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