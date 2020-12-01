ДТП: на Салтовке сбили пешехода (Патрульная полиция)

Мужчину с места ДТП увезла скорая.
Наезд произошел около половины девятого вечера 30 ноября на проспекте Тракторостроителей, 160.
Водитель автомобиля ВАЗ 21013 совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили патрульные.
Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативна группа.
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