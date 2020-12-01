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01.12.2020  08:21   

ДТП: на Салтовке сбили пешехода (Патрульная полиция)

Мужчину с места ДТП увезла скорая.


//Facebook

Наезд произошел около половины девятого вечера 30 ноября на проспекте Тракторостроителей, 160.

Водитель автомобиля ВАЗ 21013 совершил наезд на пешехода-мужчину, сообщили патрульные.

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу.

Обстоятельства устанавливала следственно-оперативна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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