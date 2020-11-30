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30.11.2020  19:59   

Афера на 900 тысяч: как помещения городской общины в частные руки попали (Прокуратура)

Прокуратура требует вернуть общине Харькова нежилые помещения.


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Прокурором Харьковской местной прокуратуры № 2 Фрунзенского районного суда г. Харькова направлено исковое заявление об истребованием нежилых помещений стоимостью 870 тыс.  грн в пользу территориальной общины и отмене государственной регистрации права собственности частных лиц.
 
По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что в январе 2020 года частный нотариус на основании заявления физического лица зарегистрировал за ним право собственности на нежилые помещения, расположенны в жилом доме по Московскому проспекту. 
 
При этом в подтверждение права собственности указанным физическим лицом предоставлен только техпаспорт и справка частного субъекта технической инвентаризации. 
 
Согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» Указанные документы НЕ являются правоустанавливающими.
 
В дальнейшем указанные помещения площадью 145 кв.  м отчуждены другому физическому лицу по договору дарения. 
 
Вместе с этим установлено, что это недвижимое имущество находится в собственности территориальной громады г. Харькова и на балансе Управления образования администрации Немышлянская района Харьковского городского совета.
 
Эти обстоятельства стали основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд.
 
Кроме того, в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по делу по фактам злоупотребления полномочиями частными нотариусами в сфере регистрации вещных прав на недвижимое имущество (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, харьков, мошенничество
 
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