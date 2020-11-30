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30.11.2020  19:19   

ДТП: легковушки не поделили улицу и остановили движение (Тelegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в центре столкнулись легковушки.

Водители не поделили Космическую улицу и образовали пробку.

Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, харьков, авария
 
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