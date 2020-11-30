ДТП: легковушки не поделили улицу и остановили движение (Тelegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХХ, в центре столкнулись легковушки.
Водители не поделили Космическую улицу и образовали пробку.
Подробностей об аварии и пострадавших пока нет.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, мокрый снег. Днем без существенных осадков, порывы ветра 18-24 м/с.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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