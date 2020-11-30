Главная Новости Криминал и происшествия Карантин: более тысячи силовиков проводят рейды (ГУНП)
30.11.2020  17:46   

Карантин: более тысячи силовиков проводят рейды (ГУНП)

Полицией выявлено почти 130 нарушений.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, за выходные полиция Харьковщины обнаружила 127 правонарушений правил карантина.
 
Аналогичное количество протоколов работники полиции составили по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Полицейские ГУНП в Харьковской области круглосуточно контролируют соблюдение ограничений и запретов правительства по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
 
Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области привлекается около 1100 правоохранителей.
 
Для контроля за выполнением запретов и ограничений правительства о деятельности субъектов хозяйствования в течение выходных дней в состав 89 рейдовых групп привлекалось около 210 полицейских и представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которые проверили 1500 объектов на территории Харькова и области.  Работники полиции проверили 597 ресторанов и кафе, 143 рынки, 431 магазин, 100 перевозчиков, 23 общежития, 63 места отдыха и 143 другие объекты.
 
Подавляющее большинство выявленных нарушений касалась работы магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, продавцов, находящихся на рабочем месте без маски, кафе, которые работали вопреки карантинным требованиям и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров с нарушением определенного количества.
 
Напоминаем, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  карантин, харьков, нарушения, коронавирус, ковид
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Медицина Коронавирус: в каких районах Харьковщины обнаружили новые случаи (ХОГА) 30.11 Медицина Коронавирус: карта распространения COVID-19 на Харьковщине на 30 ноября (ХОЛЦ) 30.11 Криминал и происшествия О нарушениях карантина выходного дня рассказали правоохранители (Госпродпотребслужба)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 