30.11.2020 17:46

Карантин: более тысячи силовиков проводят рейды (ГУНП)

Полицией выявлено почти 130 нарушений.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, за выходные полиция Харьковщины обнаружила 127 правонарушений правил карантина.

Аналогичное количество протоколов работники полиции составили по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полицейские ГУНП в Харьковской области круглосуточно контролируют соблюдение ограничений и запретов правительства по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий на территории Харькова и области привлекается около 1100 правоохранителей.

Для контроля за выполнением запретов и ограничений правительства о деятельности субъектов хозяйствования в течение выходных дней в состав 89 рейдовых групп привлекалось около 210 полицейских и представители Госпродпотребслужбы в Харьковской области, которые проверили 1500 объектов на территории Харькова и области. Работники полиции проверили 597 ресторанов и кафе, 143 рынки, 431 магазин, 100 перевозчиков, 23 общежития, 63 места отдыха и 143 другие объекты.

Подавляющее большинство выявленных нарушений касалась работы магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, продавцов, находящихся на рабочем месте без маски, кафе, которые работали вопреки карантинным требованиям и водителей, осуществляющих перевозки пассажиров с нарушением определенного количества.

Напоминаем, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.