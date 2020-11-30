Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram)
30.11.2020  16:19   

ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Салтовке - ДТП.

На Гвардейцев-Широнинцев у Мавзолея - авария с учаттием трёх машин.

По предварительной информации - без пострадавших.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Машины - всмятку, жесткое столкновение под Харьковом (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке столкнулись три автомобиля (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 