ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на Салтовке - ДТП.
На Гвардейцев-Широнинцев у Мавзолея - авария с учаттием трёх машин.
По предварительной информации - без пострадавших.
Подробностей аварии пока нет.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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