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30.11.2020  13:59   

У мужчины пытались отобрать квартиру – полиция вычислила преступников (МВД)

Правоохранители задержали одного из вымогателей.


//t.me/police_kh_region

В полицию обратился харьковчанин и сообщил неизвестные угрожают и требуют вернуть 50 000 гривен, которые он якобы задолжал, а также переоформить на них свою квартиру.

Полицейские установили злоумышленников: ими оказались жители Харькова, неоднократно судимые за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Запугиванием и избиением, требовали средства как из платежеспособных граждан, так и из социально незащищенных слоев населения.

В субботу задержали одного из вымогателей во время получения очередного "транша". У злоумышленника полицейские изъяли полученные средства, паспорт на имя потерпевшего, нож и баллон для распыления слезоточивого газа.

Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вымогательство, полиция, харьков
 
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