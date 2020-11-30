У мужчины пытались отобрать квартиру – полиция вычислила преступников (МВД)

Правоохранители задержали одного из вымогателей.
В полицию обратился харьковчанин и сообщил неизвестные угрожают и требуют вернуть 50 000 гривен, которые он якобы задолжал, а также переоформить на них свою квартиру.
Полицейские установили злоумышленников: ими оказались жители Харькова, неоднократно судимые за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Запугиванием и избиением, требовали средства как из платежеспособных граждан, так и из социально незащищенных слоев населения.
В субботу задержали одного из вымогателей во время получения очередного "транша". У злоумышленника полицейские изъяли полученные средства, паспорт на имя потерпевшего, нож и баллон для распыления слезоточивого газа.
Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Если вас осенила внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все планы. Сегодня вы можете впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
Последний день осени посвящен братьям наши меньшим.
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