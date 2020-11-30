30.11.2020 13:59

У мужчины пытались отобрать квартиру – полиция вычислила преступников (МВД)

Правоохранители задержали одного из вымогателей.



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В полицию обратился харьковчанин и сообщил неизвестные угрожают и требуют вернуть 50 000 гривен, которые он якобы задолжал, а также переоформить на них свою квартиру.



Полицейские установили злоумышленников: ими оказались жители Харькова, неоднократно судимые за кражи, грабежи и преступления, связанные с наркотиками. Запугиванием и избиением, требовали средства как из платежеспособных граждан, так и из социально незащищенных слоев населения.



В субботу задержали одного из вымогателей во время получения очередного "транша". У злоумышленника полицейские изъяли полученные средства, паспорт на имя потерпевшего, нож и баллон для распыления слезоточивого газа.



Мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.