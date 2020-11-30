ФОТО: Подросток учился водить – угнал и разбил три авто (ГУ НП)

За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - «УАЗ», «ВАЗ-2121» и «Folkswagen Transporter».
Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября.
Опенративники установили личность злоумышленника угонщика – им оказалс 14-летний житель Краснокутского района.
Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП.
Сначала угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения.
Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево.
На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.
В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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