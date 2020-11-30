30.11.2020 13:31

ФОТО: Подросток учился водить – угнал и разбил три авто (ГУ НП)

За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - «УАЗ», «ВАЗ-2121» и «Folkswagen Transporter».



// hk.npu.gov.ua

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября.

Опенративники установили личность злоумышленника угонщика – им оказалс 14-летний житель Краснокутского района.



Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП.

Сначала угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения.

Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево.

На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.





В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.



Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



