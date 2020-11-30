Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Подросток учился водить – угнал и разбил три авто (ГУ НП)
30.11.2020  13:31   

ФОТО: Подросток учился водить – угнал и разбил три авто (ГУ НП)

За сутки 14-летний житель Краснокутского района похитил три автомобиля - «УАЗ», «ВАЗ-2121» и «Folkswagen Transporter».


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об исчезновении транспортных средств поступили в Краснокутское отделение полиции 29 ноября.

Опенративники установили личность злоумышленника угонщика – им оказалс 14-летний житель Краснокутского района.

Как пояснил несовершеннолетний, он хотел поучиться ездить на авто, но не справился с управлением и трижды попал в ДТП.

Сначала угнал «УАЗ», на котором сразу въехал в забор домовладения.

Пересев на «ВАЗ-2121», подросток снес забор соседнего дома и врезался в дерево.

На «Folkswagen Transporter» парень также столкнулся с деревом.



В настоящее время транспортные средства возвращены владельцам.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.08 Криминал и происшествия Угнал покататься и въехал в столб: подростка задержали копы 10.08 Криминал и происшествия На Харьковщине полиция разоблачила серийного вора транспортных средств (ФОТО) 06.08 Криминал и происшествия Ночная кража и поджог авто: воришки найдены (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 