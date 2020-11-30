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30.11.2020  12:30   

ФОТО: Утром деньги - вечером стики. Харьковские киберкопы поймали горе-мошенников (МВД)

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.


ГУНП
Уличили в мошенничестве мужчину и женщину работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями Холодногорского отдела полиции Харьковщины под процессуальным руководством местной прокуратуры.
 
Правоохранители установили, что 32-летний мужчина с 2018 года заказывал в сети Интернет создание сайтов по продаже аксессуаров для электронных сигарет. На сайтах были размещены перечень товаров, цены и форма для оформления заказа. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты. Общение с пострадавшими злоумышленник осуществлял путем переписки в мессенджерах. После получения средств прекращал общение или блокировал абонента. К преступной деятельности он привлек свою сожительницу, которая снимала наличные с банковских карточек фигуранта.
 
Правоохранители провели обыск по месту жительства злоумышленников, в ходе которого изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки, денежные средства.
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенники, киберполиция
 
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