30.11.2020 12:15

На ХТЗ мужчина упал с крыши: информация от полиции (ГУНП)

Предварительно установлено, что погибший упал с крыши дома во время проведения ремонтных работ.



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Сообщение о происшествии на улице Мира поступило в полицию 30 ноября около 10:05.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибшим является мужчина около 64 лет, который работал на крыше вместе с работником.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



Все обстоятельства происшествия устанавливаются.