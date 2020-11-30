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30.11.2020  12:15   

На ХТЗ мужчина упал с крыши: информация от полиции (ГУНП)

Предварительно установлено, что погибший упал с крыши дома во время проведения ремонтных работ.


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Сообщение о происшествии на улице Мира поступило в полицию 30 ноября около 10:05.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

На месте происшествия правоохранители установили, что погибшим является мужчина около 64 лет, который работал на крыше вместе с работником.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги:  упал с крыши, смерть, харьков
 
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