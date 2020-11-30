На ХТЗ мужчина упал с крыши: информация от полиции (ГУНП)

Предварительно установлено, что погибший упал с крыши дома во время проведения ремонтных работ.
Сообщение о происшествии на улице Мира поступило в полицию 30 ноября около 10:05.
По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
На месте происшествия правоохранители установили, что погибшим является мужчина около 64 лет, который работал на крыше вместе с работником.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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