ЧП на ХТЗ: мужчина упал с крыши, разбился насмерть (Telegram)

ЧП произошло в доме на проспекте Мира, 6.
О происшествии сообщили очевидцы. ЧП произошло утром 30 ноября.
«Только что упал мужчина с крыши ул Мира дом 6, перекрывали крышу...был без страховки... Насмерть...», – сообщил телеграм-паблик Типичное ХТЗ.
По предварительным данным, погибший был рабочим, перекрывавшим крышу.
Прибывшая скорая констатировала смерть мужчины.
Официальную информацию в Нацполиции обещали предоставить позже.
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