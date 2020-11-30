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30.11.2020  11:26   

ЧП на ХТЗ: мужчина упал с крыши, разбился насмерть (Telegram)

ЧП произошло в доме на проспекте Мира, 6.


// Telegram

О происшествии сообщили очевидцы. ЧП произошло утром 30 ноября.

«Только что упал мужчина с крыши ул Мира дом 6, перекрывали крышу...был без страховки... Насмерть...», – сообщил телеграм-паблик Типичное ХТЗ.

По предварительным данным, погибший был рабочим, перекрывавшим крышу.

Прибывшая скорая констатировала смерть мужчины.

Официальную информацию в Нацполиции обещали предоставить позже.

Тэги:  упал с крыши, смерть, харьков
 
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