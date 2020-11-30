30.11.2020 09:43

В сгоревшей квартире нашли тело женщины (ГСЧС)

Квартира горела утром 30 ноября в Пятихатках.



//kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Гацева, 1 поступило на номер «101» 30 ноября в 05:13.

К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 36-й и 32-й ДПСЧ на автоцистернах и 1 автолестнице.

На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на пятом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки квартиры.



Пожар был локализован в 5:46, ликвидирован в 6:30.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.