В сгоревшей квартире нашли тело женщины (ГСЧС)

Квартира горела утром 30 ноября в Пятихатках.
Сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Гацева, 1 поступило на номер «101» 30 ноября в 05:13.
К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 36-й и 32-й ДПСЧ на автоцистернах и 1 автолестнице.
На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на пятом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки квартиры.
Пожар был локализован в 5:46, ликвидирован в 6:30.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
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