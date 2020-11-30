Главная Новости Криминал и происшествия В сгоревшей квартире нашли тело женщины (ГСЧС)
30.11.2020  09:43   

В сгоревшей квартире нашли тело женщины (ГСЧС)

Квартира горела утром 30 ноября в Пятихатках.


//kh.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в жилом девятиэтажном доме по улице Гацева, 1 поступило на номер «101» 30 ноября в 05:13.

К месту пожара прибыли 2 оперативные отделения 36-й и 32-й ДПСЧ на автоцистернах и 1 автолестнице.

На момент их прибытия в одной из комнат квартиры на пятом этаже горели домашние вещи. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки квартиры.

Пожар был локализован в 5:46, ликвидирован в 6:30.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Машины - всмятку, жесткое столкновение под Харьковом (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия Афера: три миллиона на альбомах младенцев (Прокуратура) 30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 