Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Сосновой горке – ДТП со скорой (Telegram)
30.11.2020  09:02   

ФОТО: На Сосновой горке – ДТП со скорой (Telegram)

Авария произошла вечером 29 ноября.


ФОТО: На Сосновой горке – ДТП со скорой (Telegram)

О происшествии сообщили очевидцы.

«На Клочковской не разминулась скорая с ланусом. После удара легковушка улетела за шиномонтаж», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.

По информации телеграм-канала Автомобильный Харьков, «Водитель ланос не увидел скорую которая ехала по встречке».

По словам очевидцев, пострадавших в столкновении нет.

Официальная информация уточняется.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: Машины - всмятку, жесткое столкновение под Харьковом (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ВИДЕО: на Салтовке разбились три авто (Telegram) 30.11 Криминал и происшествия ДТП на проспекте Науки: виновнику аварии не удалось уйти из тюрьмы (Telegram)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 