ФОТО: На Сосновой горке – ДТП со скорой (Telegram)

Авария произошла вечером 29 ноября.
О происшествии сообщили очевидцы.
«На Клочковской не разминулась скорая с ланусом. После удара легковушка улетела за шиномонтаж», – написал телеграм-канал ХС|Харьков.
По информации телеграм-канала Автомобильный Харьков, «Водитель ланос не увидел скорую которая ехала по встречке».
По словам очевидцев, пострадавших в столкновении нет.
Официальная информация уточняется.
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