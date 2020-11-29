29.11.2020 13:34

В Харькове горело общежитие медуниверситета (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в студенческом общежитии



//kh.dsns.gov.ua

28 ноября в 16:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном здании студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета по пер. О. Яроша, 9.



К месту происшествия сразу были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.

На момент прибытия пожарных было установлено, что горит комната на 5-м этаже общежития. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

Еще до прибытия спасательных подразделений из здания общежития были эвакуированы около 100 человек.



В 16:30 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб устанавливаются.