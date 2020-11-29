В Харькове горело общежитие медуниверситета (ГСЧС)

Спасатели ликвидировали пожар в студенческом общежитии
28 ноября в 16:04 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в пятиэтажном здании студенческого общежития Харьковского национального медицинского университета по пер. О. Яроша, 9.
К месту происшествия сразу были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы.
На момент прибытия пожарных было установлено, что горит комната на 5-м этаже общежития. Площадь пожара составила около 10 кв.м.
Еще до прибытия спасательных подразделений из здания общежития были эвакуированы около 100 человек.
В 16:30 пожар был локализован, а в 17:11 полностью ликвидирован.
Причина и ущерб устанавливаются.
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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