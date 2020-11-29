ФОТО: Ранним утром автомобиль с пьяным водителем слетел с моста (Патрульная полиция)

Авария произошла на Велозаводском мосту.
В ночь на 29 ноября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 118.
Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21101 не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и съехал с моста, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.
Во время оформлeння ДТП полицейские обнаружили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 0,98 промилле, что почти в пять раз превысило допстимую норму.
Патрульные составили на водителя два административных протокола – по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.
Всего за ночную смену патрульные обнаружили 7 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.
День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринок.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.
29 ноября по народному календарю отмечается Матвеев день.
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