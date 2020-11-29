29.11.2020 11:32

ФОТО: Ранним утром автомобиль с пьяным водителем слетел с моста (Патрульная полиция)

Авария произошла на Велозаводском мосту.



// Telegram

В ночь на 29 ноября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 118.

Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ 21101 не учел дорожной обстановки, нe справился с управлением и съехал с моста, в результате чего автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, в результате ДТП никто нe пострадал.

Во время оформлeння ДТП полицейские обнаружили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения.

Мужчина согласился пройти осмотр, результат которого составил 0,98 промилле, что почти в пять раз превысило допстимую норму.

Патрульные составили на водителя два административных протокола – по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

В дальнейшем админматeриалы пeрeдадут в суд.

Всего за ночную смену патрульные обнаружили 7 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками алкогольного опьянения.