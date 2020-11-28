28.11.2020 16:24

ФОТО, ВИДЕО: У мемориала жертвам Голодомора произошел конфликт

Видео конфликта было опубликовано в одной из социальных сетей.



Соцсети

28 ноября у мемориала жертвам Голодомора произошло столкновение между неизвестными "людьми в черном" и проукраинскими активистами.

Видео в соцсетях опубликовали очевидцы.Они сообщают, что представители одной из националистических организаций попытались установить на забор растяжки с информацией о Голодоморе, но представители соседнего парка, рекламная конструкция которого размещена поблизости, не дали этого сделать.

В видео сообщается, что люди в черных одеждах имели при себе огнестрельное оружие и угрожали его применением.

Также очевидцы сообщают что на банере фамилия одного из Фельдманов, который служил в НКВД на территории Харькова.

На месте конфликта за правопорядком следило большое количество правоохранителей, которые не допустили серьезных столкновений между сторонами конфликта.

Напомним, 28 ноября Украина чтит память жертв Голодомора. Каждый год в день памяти жертв Голодоморов в 16:00 люди по всему миру зажигают свечи в окнах и возле мемориалов памяти жертв Голодомора, чтобы почтить память погибших. По разным оценкам, от 4,5 до 10 миллионов украинцев умерли во время геноцида 1932-1933 годов.