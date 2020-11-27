27.11.2020 17:22
Приставил к лицу мальчика нож: подростку-грабителю сообщили о подозрении (Прокуратура)
Вооруженный тинейджер требовал деньги у ребенка.
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Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Павел Калашников, досудебным расследованием установлено, что 11 ноября 2020 года на территории одного из детских площадок в пгт. Песочин 14-летний подросток подошел к 11-летнему парню и начал требовать деньги, приставив к его лицу нож-бабочку.
Не получив денег, 14-летний парень толкнул потерпевшего и стал выгонять его с площадки, сопровождая это нецензурной бранью.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Люботинского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.