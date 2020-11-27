27.11.2020 16:59

Ударил полицейского и распылил на него баллончик: начато уголовное дело (Нацполиция)

Мужчина хотел избежать вручения повестки в суд.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка получили письмо Балаклейского райсуда с просьбой вручить жителю города Балаклея повестку о вызове в зал судебного заседания по рассмотрению административного дела.

26 ноября 2020 года около 11:00 работники полиции встретили гражданина на одной из улиц города и остановили его.

В ходе общения и вручения повестки мужчина ударил одного из полицейских в лицо и в дальнейшем распылил газовую перечную смесь в сторону полицейских.

Для прекращения противоправных действий и на основании ст. 45 Закона Украины «О Национальную полицию», сотрудники полиции применили в отношении мужчины спецсредство – наручники.

После этого полицейские вместе с нарушителем прибыли в больницу.

В настоящее время следователями Балаклейского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.