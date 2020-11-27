Главная Новости Криминал и происшествия Ударил полицейского и распылил на него баллончик: начато уголовное дело (Нацполиция)
27.11.2020  16:59   

Ударил полицейского и распылил на него баллончик: начато уголовное дело (Нацполиция)

Мужчина хотел избежать вручения повестки в суд.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка получили письмо Балаклейского райсуда с просьбой вручить жителю города Балаклея повестку о вызове в зал судебного заседания по рассмотрению административного дела.
 
26 ноября 2020 года около 11:00 работники полиции встретили гражданина на одной из улиц города и остановили его.
 
В ходе общения и вручения повестки мужчина ударил одного из полицейских в лицо и в дальнейшем распылил газовую перечную смесь в сторону полицейских.
 
Для прекращения противоправных действий и на основании ст. 45 Закона Украины «О Национальную полицию», сотрудники полиции применили в отношении мужчины спецсредство – наручники.
 
После этого полицейские вместе с нарушителем прибыли в больницу.
 
В настоящее время следователями Балаклейского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
 
Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
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