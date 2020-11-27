27.11.2020 16:19

ФОТО: Новый виде мошенничества появился в Telegram (МВД)

Новый вид мошенничества - в Telegram ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрытый.



Фото из открытых источников

Неизвестные просят одолжить деньги. Пожалуйста, будьте внимательны!

Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите или посылала она подобную просьбу.

Советы как не стать жертвой мошенников в интернете

1. Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.

2. Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.

3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.

4. Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.

Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников?

Первое, что нужно сделать - обратиться в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.

Данное фото - реальный пример сообщения, которое поступило от мошенников.