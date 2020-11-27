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27.11.2020  16:19   

ФОТО: Новый виде мошенничества появился в Telegram (МВД)

Новый вид мошенничества - в Telegram ваши друзья получают сообщение будто с вашего аккаунта. Фото ваше, однако, номер скрытый.


Фото из открытых источников
Неизвестные просят одолжить деньги. Пожалуйста, будьте внимательны!
 
Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите или посылала она подобную просьбу.
 
Советы как не стать жертвой мошенников в интернете
 
1. Не предоставлять личные данные на незнакомых сайтах. Паспортные и платежные данные, телефон, логин и пароль в интернете предоставлять только в случае 100% уверенности, что находитесь на официальных сайтах.
 
2. Не делать больших предоплат при покупке в интернет-магазине. Лучше использовать способ покупки - наложенный платеж. Тогда можно получить товар, осмотреть его и после этого оплатить.
 
3. Не пользоваться подозрительными сервисами или предложениями других людей. Люди или сервисы, предлагающие быстрый заработок или помощь в решении кредитных проблем часто оказываются мошенниками.
 
4. Проверять просьбу о материальной помощи, даже если они поступают из аккаунта знакомых людей.
 
Что делать, если вы стали жертвой интернет-мошенников?
 
Первое, что нужно сделать - обратиться в полицию. Позвоните по номеру 102 или отправляйтесь в ближайшее отделение, собрав все доказательства факта мошенничества.
 
 
Данное фото - реальный пример сообщения, которое поступило от мошенников.
Источник:   МВД
 Тэги:  telegram, мошенники, мвд
 
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